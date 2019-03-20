- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - قال المدافع البرازيلي ادرلان سانتوس، اللاعب الذي انضم لصفوف الأهلي في الانتقال الشتوي المنصرم إنه يعيش لحظات جيدة في النادي السعودي وإنه نال ثقة مشجعي النادي في هذا التحدي الجديد.
وقال المدافع في تصريحات نقلتها صحيفة "bahianoticias" البرازيلية إنه يأمل في صنع التاريخ مع ناديه السعودي الحالي، موضحاً أن هدفهم حالياً هو اختتام الدوري في مركز متقدم إضافة للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.
وتابع حديثه عن شعوره الحالي بالتواجد مع الأهلي حيث قال :" أنا سعيد جداً بكل ما حدث لي منذ وصولي إلى البلاد والأهلي.. سأستمر في العمل بجد لإنهاء الموسم بشكل جيد حيث نأمل في تحقيق الألقاب والإنجازات إذ يعد هذا هو هدفي في الفترة القادمة مع الفريق".
"إدرلان سانتوس": سعيد جداً في "الأهلي" ونخطط للفوز بلقب دوري أبطال "آسيا"محمد السيّد الخليج 365 2019-03-20
قال المدافع البرازيلي ادرلان سانتوس، اللاعب الذي انضم لصفوف الأهلي في الانتقال الشتوي المنصرم إنه يعيش لحظات جيدة في النادي السعودي وإنه نال ثقة مشجعي النادي في هذا التحدي الجديد.
وقال المدافع في تصريحات نقلتها صحيفة "bahianoticias" البرازيلية إنه يأمل في صنع التاريخ مع ناديه السعودي الحالي، موضحاً أن هدفهم حالياً هو اختتام الدوري في مركز متقدم إضافة للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.
وتابع حديثه عن شعوره الحالي بالتواجد مع الأهلي حيث قال :" أنا سعيد جداً بكل ما حدث لي منذ وصولي إلى البلاد والأهلي.. سأستمر في العمل بجد لإنهاء الموسم بشكل جيد حيث نأمل في تحقيق الألقاب والإنجازات إذ يعد هذا هو هدفي في الفترة القادمة مع الفريق".
20 مارس 2019 - 13 رجب 1440
11:23 PM
قال المدافع البرازيلي ادرلان سانتوس، اللاعب الذي انضم لصفوف الأهلي في الانتقال الشتوي المنصرم إنه يعيش لحظات جيدة في النادي السعودي وإنه نال ثقة مشجعي النادي في هذا التحدي الجديد.
وقال المدافع في تصريحات نقلتها صحيفة "bahianoticias" البرازيلية إنه يأمل في صنع التاريخ مع ناديه السعودي الحالي، موضحاً أن هدفهم حالياً هو اختتام الدوري في مركز متقدم إضافة للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.
وتابع حديثه عن شعوره الحالي بالتواجد مع الأهلي حيث قال :" أنا سعيد جداً بكل ما حدث لي منذ وصولي إلى البلاد والأهلي.. سأستمر في العمل بجد لإنهاء الموسم بشكل جيد حيث نأمل في تحقيق الألقاب والإنجازات إذ يعد هذا هو هدفي في الفترة القادمة مع الفريق".
، "إدرلان سانتوس": سعيد جداً في "الأهلي" ونخطط للفوز بلقب دوري أبطال "آسيا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "إدرلان سانتوس": سعيد جداً في "الأهلي" ونخطط للفوز بلقب دوري أبطال "آسيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.