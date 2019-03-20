، بالفيديو.. برنامج "ياهلا بالعرفج" ينقل هموم الناس إلى "إدارة المرور" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مطالب بسن نظام صريح وألا يكون وضع كاميرات "ساهر‬" عشوائياً بدون لوحات

أكد الدكتور أحمد العرفج أن من أبرز مطالب الناس من إدارة المرور هو سن نظام صريح يوضح طريقة عمل رجل المرور مع المواطن والعكس، وألا يكون وضع كاميرات "ساهر‬" عشوائياً، وبدون لوحات تحذيرية.

جاء ذلك أثناء استضافته عبر برنامج "ياهلا بالعرفج" مساء اليوم الأربعاء، وذلك عبر فضائية "روتانا خليجية"، من تقديم الزميل "مفرح الشقيقي".

في البداية، أشار "العرفج" إلى أن دخولنا للأسواق الناشئة دليل على قوة الاقتصاد السعودي، وثقة العالم فيه.

‏كما ذكر "العرفج" أن "الرياض‬، في نظره، معجزة، فلا توجد مدينة في العالم بهذه الكثافة إلا وتقع على بحر أو نهر، أما نحن فخالفنا فوضعنا مدينة في عمق الصحراء، وجعلناها رياضا، وليست روضة واحدة".

وأضاف "العرفج" قائلاً: "أرجو أن نهتم بترشيد استهلاك المياه‬، أكثر من معاركنا مع شركة المياه"، وذلك تعليقًا على مقطع من قِبل البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه.

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض "العرفج" كتاب "مذكرات طفل"، أحد إصدارات برنامج "مكتبة الأسرة".

