، "معهد التربية الفكرية" ينظِّم "ملتقى التربية الخاصة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة اليوم العالمي لـ"متلازمة الداون"

ينظِّم معهد التربية الفكرية غرب الرياض، بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة تواصل التطوعية لذوي الإعاقة وأسرهم، وبإشراف وحدة التربية الخاصة بمكتب تعليم الشفا، غدًا الخميس "ملتقى التربية الخاصة بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة الداون"، بفندق الإنتركونتيننتال.

ويحتوي الملتقىٰ على أوراق عمل متخصصة في التربية الخاصة ومجالاتها، إضافة لورش عمل تطبيقية، ومعرض مصاحب.

وأعربت مديرة مكتب التعليم بالشفاء نورة الكنعان عن سعادتها البالغة لاستضافة مكتب التعليم بالشفاء ملتقى التربية الخاصة 2019 بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، مشيدة بالجهود المبذولة في إنجاح ذلك المحفل العلمي، ومشيرة لحرص مكتب التعليم بالشفا على بذل كل ما من شأنه تحقيق رؤية السعودية 2030 في مجالات التربية الخاصة وخدمة ذوي الإعاقة.

كما أفادت رئيسة وحدة التربية الخاصة في مكتب التعليم بالشفا نداء الحميد بأن الوحدة دأبت على دعم برامج التربية الخاصة في كل المجالات سعيًا منها لتحقيق رؤية السعودية في دعم ذوي الإعاقة وأسرهم، معربة عن شكرها للمشاركين والمتحدثين كافة في الملتقى.

وأعربت نورة محزري، قائدة معهد التربية الفكرية/ شفا، عن دور المعهد التثقيفي والتوعوي في التربية الخاصة، وحرص المعهد علىٰ مواكبة آخر التطورات في مجالات التربية الخاصة، وتشجيع الكادر التعليمي والإداري على أداء رسالته المجتمعية داخل أسوار المعهد وخارجه.

كما أفادت للصحيفة حنان الشمري، مؤسس ورئيس مجموعة تواصل التطوعية لذوي الإعاقة وأسرهم، بدور المجموعة التطوعي الدائم في التربية الخاصة ومجالاتها، والحرص على تنظيم مثل تلك الملتقيات بشكل دؤوب، مقدمة شكرها وتقديرها للمتحدثين والمتحدثات كافة في الملتقىٰ الذين قدَّموا وقتهم وجهدهم خدمة للمجتمع.