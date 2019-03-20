، أمير مكة يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة عبدالله الفيصل للشعر العربي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن استحداث فرع للجائزة بقيمة نصف مليون ريال لطلاب الثانوية والبكالوريوس

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، الأمير خالد الفيصل، اليوم بمقر الإمارة بجدة استحداث فرع للجائزة بقيمة نصف مليون ريال مخصص للطلبة والطالبات بمرحلتَيْ الثانوية والبكالوريوس، على أن يُمنح الفائز الأول 300 ألف ريال، و200 ألف ريال للثاني؛ ليصبح إجمالي قيمة الجائزة في أفرعها الأربعة مليون ريال ونصف المليون.

وشهد الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولي؛ إذ أعلن مدير جامعة الطائف أسماء الفائزين، وأعرب عن تقديره لأمير المنطقة على إتاحة الفرصة للجامعة لاحتضان الجائزة.

وقدم أمير منطقة مكة المكرمة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما الثقافة في السعودية، وكذلك حرصهما على الارتقاء بالحراك الثقافي والفكري والتعليمي في الوطن الذي يعتبر اليوم رائدًا في شتى المجالات. مضيفًا بأنه "يكفي هذه البلاد فخرًا أنها مهبط الوحي، ومهد آخر الرسل، كما شرَّف الله سبحانه وتعالى إنسانها بخدمة ضيوف الرحمن، وهذا يحتم علينا أن نجعل منها نبراسًا للعلم والفكر".

وهنأ الأمير خالد الفيصل الفائزين بالجائزة، وهم: ‏الشاعر محمد عبدالله عبدالباري من جمهورية السودان في فرع الشعر العربي الفصيح وقيمتها 500 ألف ريال، والشاعر فوزي محمود أحمد خضر من جمهورية مصر العربية في فرع الشعر المسرحي وقيمتها 300 ألف ريال، فيما فاز بالجائزة في فرع القصيدة المغناة الشاعر كريم عودة لعيبي من جمهورية العراق وقيمتها 200 ألف ريال.

لافتًا إلى أهمية الجائزة التي تحمل اسم الأمير عبدالله الفيصل -رحمه الله-، الذي استطاع نقل الشعر من السعودية إلى العالم العربي، ونقل شاعرية الإنسان السعودي إلى خارج حدود الوطن.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة ضرورة الاعتناء بالعلم والفكر والثقافة؛ كونها الأساس في النهضة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وهي القادرة أيضًا على تعزيز فرص نهضة الإنسان السعودي في مختلف المجالات.

وبحسب أمانة الجائزة، فقد تلقَّت لجنة التحكيم ٢٠٠ مراسلة للترشح للجائزة، ووصل عدد المستخدمين الذين سجلوا على موقع الأكاديمية ٢٣٤ مستخدمًا، جرت مراسلتهم جميعًا لتسجيل الترشيح، فيما وصل عدد المشاركات المكتملة للفروع الثلاثة ٤٧ مشاركة من ١١ دولة، مقابل تسع مشاركات فقط غير مكتملة الأوراق أو الشروط.

وتعد أكاديمية الشعر العربي التي تتخذ من جامعة الطائف مقرًّا لها مؤسسة متخصصة في تنمية الشعر العربي الفصيح ودعمه وتطويره، بتقدير فحول الشعراء والمبرزين منهم، ودعم الموهوبين والناشدين، وتفعيل الأنشطة الشعرية والنقدية، وتعزيز دور الشعر العربي الفصيح في ثقافتنا المعاصرة.

وبدأت الأكاديمية في استقبال أسماء المرشحين للفوز بالجائزة في فروعها الثلاثة بعد مخاطبتها نحو ٢٠٠ جهة حكومية وأهلية في مختلف الدول العربية، من بينها ١٥ وزارة للثقافة، و١٧ ملحقية ثقافية عربية معتمدة في السعودية، إلى جانب جميع الجامعات السعودية، وكبرى الجامعات العربية، والمؤسسات الثقافية والأندية الأدبية وبيوت الشعر وأكاديمياته في السعودية وخارجها، والمؤسسات العربية المعنية بالمسرح، ودور الأوبرا، وأكاديميات الفنون الموسيقية ومعاهدها، والمؤسسات القائمة على المهرجانات المسرحية والغنائية الكبرى.