بالصور.. بن لبده يرعى ختام دورة إدارة المبيعات الحديثة

رعى محافظ هروب، فيصل بن ناصر بن لبده، مساء أمس الثلاثاء، ختام دورة إدارة المبيعات الحديثة، التي نفذتها غرفة جازان، ضمن المرحلة الثامنة لبرنامج «مكن لمستقبل زاهر»، بالتعاون مع محافظة هروب وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بجازان، بحضور 140 متدربًا ومتدربة .

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية بغرفة جازان، عبدالصمد أحمد شيبان، أن غرفة جازان تواصل برامجها التدريبية في محافظات المنطقة؛ لتدريب وتأهيل الشباب العاطلين عن العمل، وفق رؤية المملكة 2030، وإعداد كوادر مدربة وفق احتياجات سوق العمل.

وأضاف شيبان، أن الدورة التي نفذت في محافظة هروب، استفاد منها 90 متدربة و50 متدربًا .

من جانبه، قال محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبده، خلال كلمة ألقاها على مسرح التدريب بقصر الجوري بهروب، إن ما شاهده من إقبال على دورة إدارة المبيعات الحديثة من فئات المجتمع في المحافظة، هو نتاج عمل مثمر وإعداد جيد من قبل غرفة جازان وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

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وقدَّم بن لبده الشكر لشركاء النجاح، ممثلة في غرفة جازان وصندوق تنمية الموارد البشرية بجازان ومالك قصر الجوري بمحافظة هروب محمد جبريل قصيري، داعيًا شباب وشابات محافظة هروب لاكتساب المهارات والمعارف، التي تحتاجها سوق العمل من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية، التي تنفذ في هروب.

«مكن لمستقبل زاهر»، مبادرة أطلقها نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة، الأمير محمد بن عبدالعزيز، تهدف لتنمية قدرات 3200 شاب وفتاة من مختلف محافظات المنطقة البالغ عددها 16 محافظة، بواقع 200 شاب وفتاة لكل محافظة.

وتشمل مبادرة نائب أمير جازان، التي تشرف عليها غرفة جازان التدريب والتوظيف في عدد من المجالات، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع المستوى التدريبي لدى الكوادر الوطنية.

وأنشأت المبادرة قاعدة بيانات على منصة إلكترونية على موقع غرفة جازان، تحتوي على بيانات المتدربين والشواغل الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص، التي يتم حصرها من قِبل لجنة التوطين بالمنطقة لتوجيه الشباب والفتيات لشغلها.