سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على 9 مناطق بالمملكة.. الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «الرياض، القصيم، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية»، ومرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة».

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة .

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل «شرورة» أعلى درجة حرارة تصل إلى 35 درجة، فيما تُسجل كل من «عرير، طريف» أدنى درجة حرارة تصل إلى 9 درجات.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها الفصلي للحالة المناخية السائدة والمتوقعة على المملكة خلال فصل الربيع «مارس، وأبريل، ومايو»، المتضمِّن لمحة مناخية تاريخية وتوقعات مناخية.

وقالت الهيئة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء: إنّ معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى ستسجل ارتفاعًا تدريجيًّا على معظم أجزاء المملكة خلال شهر مارس وحتى أبريل المقبل، بينما تُسجِّل أعلى ارتفاع لها خلال شهر مايو المقبل في أغلب المناطق الداخلية والشرقية. موضحةً أنّ شهر مايو يتسم بالملامح المناخية لفصل الصيف بالنسبة لمعدلات درجات الحرارة العظمى نتيجة موقع المملكة الجغرافي.

وأضافت أنَّ معدل هطول الأمطار سيرتفع إلى أعلى قيمة له في المملكة على منطقة عسير، تليها منطقة مكة المكرمة (المرتفعات منها) ثم مناطق وسط المملكة.

وتوقعت الهيئة، وفقًا لتحليل مخرجات التوقعات الفصلية لربيع هذا العام، أن تهطل الأمطار بمعدل طبيعي على بعض مناطق المملكة، وأنّ الفرصة مهيأةً لتكون أعلى من المعدل على بعض الأجزاء من (شمال شرق، وسط، وغرب، وجنوب غرب المملكة) خلال شهري أبريل ومايو، مشيرةً إلى احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة.

وبيَّنت هيئة الأرصاد أنَّ هناك مؤشرات لاحتمالية وجود بعض الحالات المناخية المتطرفة قد تهطل معها أمطار غزيرة، لافتةً إلى أنّ هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، بينما يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي تبثّ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة .