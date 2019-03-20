بالصور.. نجاح أول زراعة لنخاع العظم لمريض سرطان بجازان

نجح فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، في إجراء أول حالة لزراعة خلايا جذعية على مستوى مستشفيات المنطقة الجنوبية.

وفي التفاصيل، تم إجراء عملية زراعة للخلايا الجذعية الذاتية لمواطن خمسيني مصاب بسرطان نخاع العظم النقوى «Multiple Myeloma»، تحت إشراف كادر طبي سعودي من المستشفى.

وأوضح المدير الطبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر استشاري أمراض الدم، الدكتور حافظ ملحان، أنه تم التحضير والتجهيز للفريق الطبي لزراعة الخلايا منذ نحو 3 أشهر، وقد تقرر تنويم المريض وخضع لإجراء الزراعة بالمستشفى؛ حيث تكللت العملية بالنجاح، مع متابعة وإشراف مستمرين بعد العملية، فيما كان لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام دور فعّال في التعاون وتدريب وتحضير الفريق الطبي المساعد.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله خواجي مدير مستشفى الأمير محمد بن ناصر، أن قسم الأورام بالمستشفى يحظى بدعم واهتمام ومتابعة مدير عام صحة جازان، الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي، وجميع قيادات الصحة، مؤكدًا أن زراعة الخلايا الجذعية تعد إحدى أحدث طرق علاج أمراض الدم والأورام، وهي متوفرة في المدن الطبية ومستشفيات المملكة.

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يُذكر أنه تم عرض فيديو لقاء مع المريض، الذي تم إجراء العملية له ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر الأورام، وأمراض الدم المقام حاليًا بجازان، بمشاركة عدد من أبرز المتخصصين والخبراء في الأورام وأمراض الدم، على مستوى المملكة والخليج.

يشار إلى أن المدير العام لصحة جازان، الدكتور عبدالله النجمي، دشن أمس الثلاثاء، قسم الأطفال الحديثي الولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان؛ وذلك ضمن مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذُها بالمستشفى.

ويضمُّ القسم بمشروعه الجديد 50 حضَّانة، كما يحوي عشر غُرف مفردة لتقديم خدمة للحالات العالية الخطورة، بالإضافة إلى أربع غرف تحوي أربع حضَّانات من المستوى الثاني للحالات المتوسطة الخطورة بسعة 16 حضانة، وكذلك أربع غرف بسعة ست حضَّانات لتقديم الخدمة للحالات البسيطة، وما قبل الخروج بسعة 24 حضَّانة.