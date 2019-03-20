السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس الجامعة الأردنية

عمّان 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس
التقى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن في عمّان اليوم رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك مع الجامعة، وبلورة أوجه التعاون بما يصب بخدمة تعزيز الشراكة والارتقاء بالمخرجات التعليمية العامة، والطلبة السعوديين في الأردن خاصة.
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21:08ت م
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