السعودية اليوم / جامعة الجوف تنفذ خطة إخلاء افتراضية في مبنى كلية الحاسب والمعلومات



سكاكا 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

نفذت إدارة الأمن والسلامة بجامعة الجوف خطة إخلاء افتراضية في مبنى كلية الحاسب والمعلومات، بمشاركة جميع الجهات ذات الاختصاص.

وكانت الخطة الإخلاء مطبقة على حادث احتراق أجهزة في أحد المعامل، نتج عنه إصابة 3 طلاب وحالة وفاة واحدة واحتجاز طالبين فوق الأسطح، وتم التعامل مع جميع الحالات بجدارة من قبل منسوبي الجهات المشاركة وهي مديرية الدفاع المدني ووزارة الصحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والإدارة العامة للمرور والدوريات الأمنية، وشركة كهرباء الجوف.

//انتهى//

21:05ت م

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