السعودية اليوم / لقاء لطلاب وطالبات الماجستير بجامعة نجران



نجران 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

نظمت عمادة الدراسات العليا بجامعة نجران، أمس لقاءً لطلاب وطالبات الماجستير، مع عميد ووكلاء ووكيلة عمادة الدراسات العليا، وذلك بمسرح عمادة السنة التحضيرية، وتم نقله عبر دائرة البث المباشر للجانب النسائي، بحضور أكثر من 100 طالب وطالبة، بهدف توضيح اللوائح والأنظمة للطلاب والطالبات، ومراحل تطور برامج الدراسات العليا، وشرح آلية قبول الطلاب والطالبات والحركات الأكاديمية، وكذلك توضيح آلية اختيار الموضوع لرسائل الماجستير العلمية.

وفي بداية اللقاء رحب عميد الدراسات العليا الدكتور محمد مفرح عسيري بالطلاب والطالبات، موضحًا أن اللقاء يتمثل في معرفة برامج الماجستير الحالية والمستحدثة في الجامعة، والاستعداد للملتقى المزمع عقده في العام القادم، والتحضير لبعض الورش والندوات الخاصة بهذا المجال، مبينًا اللوائح والأنظمة وتطوير برامج الدراسات العليا بالجامعة.

بعدها قدم وكيل عمادة الدراسات العليا الدكتور، سيف الحارثي نبذة عن القبول ببرامج الدراسات العليا شرحًا بالتفصيل للمراحل التي يمر بها، والحركات الأكاديمية المهمة كالتأجيل، والحذف، والفرص الإضافية التي تمنح للطالب والطالبة عند انخفاض المعدل أو تجاوز المدة النظامية، وكذلك شروط نجاح الطالب وحصوله على الدرجة الجامعية، مشددًا على أهمية اطلاع الطالب على لائحة الدراسات العليا ومعرفتها.

من جهتها أشارت وكيلة عمادة الدراسات العليا الدكتورة أمل الشهري، إلى الرسائل العلمية في مرحلة الماجستير، وآليات اختيار الموضوع وأهمية متابعة خطة البحث بشكل مستمر مع المرشد العلمي وتوجهات القسم.

بعد ذلك استعرض عدد من الطلاب والطالبات تجاربهم الدراسية في مرحلة الماجستير من داخل الجامعة وخارجها.

واختتم اللقاء بمداخلات الطلاب والطالبات واستفساراتهم ومشاركاتهم.

//انتهى//

20:59ت م

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