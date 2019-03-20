السعودية اليوم / المجلس المحلي بمحافظة خباش يناقش المشاريع البلدية بالمحافظة



نجران 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

رأس محافظ خباش المكلف، طلال بن درزي العردان، اليوم جلسة المجلس المحلي، وذلك بمقر المحافظة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها المشاريع البلدية المعتمدة للمحافظة في الميزانية، وكذلك مشاريع خدمات المياه والكهرباء، والمشاريع الصحية، واتخذ المجلس بشأنها التوصيات اللازمة.

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20:48ت م

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