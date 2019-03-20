السعودية اليوم / أمير منطقة تبوك يواسي أسرة الغرير



تبوك 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, فارس بن حمد الغرير عضو مجلس منطقة تبوك سابقًا في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة فقيدتهم, سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب فارس الغرير عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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20:47ت م

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