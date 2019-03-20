السعودية اليوم / حرم أمير المدينة المنورة ترعى حفل تخريج الدفعة الرابعة من خريجات الكلية التقنية العالمية بالمدينة



المدينة المنورة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

رعت صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت أحمد السديري، حرم سمو أمير المدينة المنورة مساء أمس، حفل تخريج 98 خريجة من خريجات الكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة، واللات يمثلن الدفعة الرابعة من الخريجات, وذلك في الحفل الذي أقيم بمقر الكلية, بحضور عميدة الكلية زينب سعيد، وعضوات هيئة تدريس الكلية والأكاديميات ومنسوبات التعليم وسيدات الأعمال وأمهات المحتفى بهن.

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري، بما وصلت إليه الفتاة

وأكد أن المملكة بقيادتها الحكيمة وبكافة إداراتها ومؤسساتها التعليمية، تسعى لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومن هذا المنطلق قامت شركة كليات التميز التي أنشئت في العام 2013م، التي تعد الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والفنية في المملكة، بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات السوق المحلية، وتوفير أفضل الممارسات العالمية في التدريب التطبيقي في المجال التقني والمهني.

وقال: إن كليات التميز تسعى إلى جذب أفضل مزودي خدمات التدريب التقني والمهني، حيث تشرف شركة كليات التميز على 30 كلية تقنية عالمية، موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، تضم في جنباتها أكثر من 28 ألف متدرب ومتدربة، إضافة إلى معاهد الشراكات الإستراتيجية البالغ عددها 29 معهدًا يدرس بها قرابة عشرة آلاف متدرب ومتدربة.

//انتهى//

20:46ت م

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المدينة المنورة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسرعت صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت أحمد السديري، حرم سمو أمير المدينة المنورة مساء أمس، حفل تخريج 98 خريجة من خريجات الكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة، واللات يمثلن الدفعة الرابعة من الخريجات, وذلك في الحفل الذي أقيم بمقر الكلية, بحضور عميدة الكلية زينب سعيد، وعضوات هيئة تدريس الكلية والأكاديميات ومنسوبات التعليم وسيدات الأعمال وأمهات المحتفى بهن.وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري، بما وصلت إليه الفتاة السعودية من مستوى عالٍ من التعليم والتدريب، وتمكينها من الوظائف المرموقة التي تبوأتها بكل اقتدار في هذا -العهد الزاهر- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مما مكنها من تحقيق منجزات مرموقة، ليس على المستوى المحلي فحسب بل حتى في المحافل الدولية، التي سجلت فيها الفتاة السعودية حضورًا مميزًا، ورفعت فيه اسم المملكة عاليًا بمنجزاتها ورسالتها، واحتفاظها بتعاليم دينها السمحة، آملًا أن يكون حفل تخرج طالبات الكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة دافعًا لهن لمزيد من الخبرات والقدرات، التي تنهض بهذا الوطن المعطاء في ظل توجيهات قيادته الرشيدة.وأكد أن المملكة بقيادتها الحكيمة وبكافة إداراتها ومؤسساتها التعليمية، تسعى لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومن هذا المنطلق قامت شركة كليات التميز التي أنشئت في العام 2013م، التي تعد الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والفنية في المملكة، بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات السوق المحلية، وتوفير أفضل الممارسات العالمية في التدريب التطبيقي في المجال التقني والمهني.وقال: إن كليات التميز تسعى إلى جذب أفضل مزودي خدمات التدريب التقني والمهني، حيث تشرف شركة كليات التميز على 30 كلية تقنية عالمية، موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، تضم في جنباتها أكثر من 28 ألف متدرب ومتدربة، إضافة إلى معاهد الشراكات الإستراتيجية البالغ عددها 29 معهدًا يدرس بها قرابة عشرة آلاف متدرب ومتدربة.//انتهى//20:46ت م0322

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