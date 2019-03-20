شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم والسفير الفرنسي يناقشان خطط التعليم والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال اللقاء الحديث عن التعليم بشقيه العام والجامعي، والبرامج المقدمة في كلا البلدين، كما بحثا خلال اللقاء سبل الإستفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.
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