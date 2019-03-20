شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم والسفير الفرنسي يناقشان خطط التعليم والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه، اليوم، السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت.

وتم خلال اللقاء الحديث عن التعليم بشقيه العام والجامعي، والبرامج المقدمة في كلا البلدين، كما بحثا خلال اللقاء سبل الإستفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.