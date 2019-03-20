شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية أردنية لتعزيز التعاون الأكاديمي والان نبدء بالتفاصيل
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك مع الجامعة، وبلورة أوجه التعاون بما يصب بخدمة تعزيز الشراكة والارتقاء بالمخرجات التعليمية العامة، والطلبة السعوديين في الأردن خاصة.
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