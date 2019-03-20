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مباحثات سعودية أردنية لتعزيز التعاون الأكاديمي

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التقى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن في عمّان، اليوم، رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك مع الجامعة، وبلورة أوجه التعاون بما يصب بخدمة تعزيز الشراكة والارتقاء بالمخرجات التعليمية العامة، والطلبة السعوديين في الأردن خاصة.


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