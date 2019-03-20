صور.. تدشين معمل الألعاب التفاعلية والذكاء الاصطناعي بكلية علوم الحاسب بجامعة الإمام

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

احتفت كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتدشين معمل الألعاب التفاعلية والذكاء الاصطناعي ومعمل الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك بحضور عميد الكلية وضيوف من القطاع العام والخاص وأعضاء المجلس الاستشاري للكلية ومنسوبيها من وكلاء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة تدريس وموظفين.

وقد شرف الحفل رئيس شركة كيه لتقنية المعلومات وعميد عمادة تقنية المعلومات وعميد عمادة الدراسات العليا في الجامعة.

وتم تدشين معمل الطباعة ثلاثية الأبعاد والذي جهز بأحدث الوسائل التقنية في هذا المجال، تضمن ذلك أربع طابعات ثلاثية الأبعاد وثمانية أجهزة خاصة بالتصميم الإبداعي، بالإضافة إلى مستلزمات تنسيق المنتجات المطبوعة ثلاثيًّا. سيخدم هذا المعمل طلاب الكلية المهتمين بالتصميم ثلاثي الأبعاد مما سيسهم في الارتقاء بالمشاريع الخاصة بهم، خصوصًا في مجالات النمذجة والمحاكاة والإنتاج الرقمي، حيث إن هذا النوع من التقنية المتقدمة يمكن للمطورين والمصممين من طباعة أجزاء متداخلة معقدة التركيب.

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بعد ذلك افتتح عميد الكلية بمعية رئيس شركة كيه سعادة المهندس صالح الطريقي معمل الألعاب التفاعلية والذكاء الاصطناعي، حيث تم الاطلاع على ما يحويه المعمل من ألعاب تفاعلية تثري مهارتهم ومحاكاتهم لهذه التقنية، ويعد هذا المعمل الأول من نوعه في هذا المجال في الجامعات السعودية ويأتي مواكبًا للتوجهات الوطنية والعالمية واستجابة للحاجة الكبيرة في توفير المختصين المؤهلين في هذا المجال الحيوي. كما يعتبر مجال ألعاب الفيديو من أهم مجالات علوم الحاسب في العالم من ناحية التأثير الفكري والعائد الاقتصادي وبناء تطبيقات التعليم بالترفيه.

بعد ذلك توجه عميد الكلية والضيوف الكرام إلى بهو الكلية، حيث ألقى سعادته كلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بما تم إنجازه وتدشينه من معامل نوعية، كما قدم شكره لشركة كيه لتقنية المعلومات على ما قدمته وتقدمه من دعم للكلية وطلابها.

كما عبر رئيس شركة كيه عن شكره وعرفانه على ما وجده من تجاوب وتعاون من الكلية، مبديًا إشادته بما شاهدة خلال افتتاح المعملين آملًا أن تسهم هذه المعامل في مزيد التميز للكلية.

اختتم الحفل بتقديم درع تذكاري لسعادة رئيس شركة كيه لتقنية المعلومات والتقاط الصور التذكارية.