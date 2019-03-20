عزبة الإمارات: مهرجان الإبل علامة فارقة ورفع سعر الأصايل للضعف

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - حمد الجمهور - الصياهد

كشف سالم بن حمد بن سندية المنصوري، وكيل عزبة الإمارات العائدة ملكيتها إلى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، المشاركة في مزاين الهجن الأصايل التي تقام للمرة الأولى في السعودية ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة في الصياهد الجنوبية، أن المهرجان مميز جدًّا، وأسهم في رفع أسعار الأصايل على المستوى الخليجي بنسبة 100 في المائة.

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وأوضح ابن سندية أن تتويج عزبة الإمارات وجهها الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بعد إعلان إطلاق مزاين الأصايل بالتجهيز والمشاركة في المهرجان، مضيفًا أن العزبة اتجهت إلى إبرام صفقات قوية لضمان التتويج والوصول إلى جاهزية مرتفعة أثناء المشاركة في مهرجان المؤسس، وقال: “عملنا على إبرام صفقات في الأصايل على مستوى المزاين وأيضًا المراكيض”.

وبين سالم بن حمد بن سندية أن المهرجان السعودي يحمل اسمًا كبيرًا والتتويج فيه يعد إنجازًا كبيرًا ومهمًّا، يضاف إلى سجل عزبة الإمارات.