2019-03-20

فيديو.. هذا ما فعله شاب مع ضب كاد يموت عطشًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وجد ضبًّا في الصحراء وقد أعياه العطش.

وقام الشاب على الفور، بإحضار زجاجة مياه وقام بسقي الضب ورش الماء على جسده في إحدى المناطق بالمملكة.

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وأشاد متداولو المقطع بسلوك الشاب، ورحمته بحيوان الضب، متعجبين من سلوك الضب الذي وقف مستسلمًا للشاب ولم يهرب منه، بعد أن سقاه الماء.

يذكر أنه لم يتسنَّ لصحيفة “متابعات الخليج 365“، تحديد مكان أو توقيت المقطع المتداول.