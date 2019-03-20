اخبار السعوديه

الإطاحة بـ3 مروّجين للمخدرات في الرياض

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم الإطاحة بـ3 مروّجين للمخدرات في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-20

الإطاحة بـ3 مروّجين للمخدرات في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض والجهات الأمنية، عن ضبط ثلاثة وافدين بتهمة ترويج وحيازة حبوب الكبتاجون والحشيش، كما تم ضبط أحد مروجي الحشيش المخدر.

Advertisements

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، في بيان صحفي، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغًا عن الشخصين وتمت إحالته لمركز الهيئة حسب الاختصاص المكاني.

وأضاف السبر أنه تم التنسيق لاستكمال إجراءات ضبطهما من قبل الجهات المختصة، موضحًا أن هذا التعاون الإيجابي يأتي فيما يخدم المجتمع والوطن للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ3 مروّجين للمخدرات في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى