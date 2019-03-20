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شكرا لقرائتكم الإطاحة بـ3 مروّجين للمخدرات في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإطاحة بـ3 مروّجين للمخدرات في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض والجهات الأمنية، عن ضبط ثلاثة وافدين بتهمة ترويج وحيازة حبوب الكبتاجون والحشيش، كما تم ضبط أحد مروجي الحشيش المخدر.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، في بيان صحفي، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغًا عن الشخصين وتمت إحالته لمركز الهيئة حسب الاختصاص المكاني.
وأضاف السبر أنه تم التنسيق لاستكمال إجراءات ضبطهما من قبل الجهات المختصة، موضحًا أن هذا التعاون الإيجابي يأتي فيما يخدم المجتمع والوطن للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.
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