اخبار السعوديه

آل الشيخ والسفير الفرنسي يبحثان الاستفادة من خطط تطوير التعليم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ والسفير الفرنسي يبحثان الاستفادة من خطط تطوير التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الأربعاء) في مكتبه، السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن التعليم بشقيه العام والجامعي، والبرامج المقدمة في كلا البلدين، كما نوقش خلال اللقاء سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ والسفير الفرنسي يبحثان الاستفادة من خطط تطوير التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى