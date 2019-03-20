شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ والسفير الفرنسي يبحثان الاستفادة من خطط تطوير التعليم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الأربعاء) في مكتبه، السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت.
وجرى خلال اللقاء الحديث عن التعليم بشقيه العام والجامعي، والبرامج المقدمة في كلا البلدين، كما نوقش خلال اللقاء سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.
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