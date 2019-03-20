شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: أكثر من 21 ألف خيار سكني وتمويل 3918 وحدة و9948 قرضاً عقارياً في حائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن اجمالي ما تم تخصيصه من قِبل برنامج «سكني» لمنطقة حائل منذ شهر فبراير 2017م، وحتى شهر مارس الجاري، بلغ 21.132 خياراً سكنياً، وتمويل 3918 وحدة سكنية، و9948 قرضاً عقارياً مدعوماً من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و7366 أرضاً تُقدَّم بشكل مجاني للمستفيدين, بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية في الأراضي التابعة للوزارة البالغ عددها 6 مشروعات، توفر 1.670 أرضاً مطورة، و823 أرضاً مطورة تحت التنفيذ، و11.883 أرضاً مطورة تحت الطرح والتصميم.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة حائل له قبل قليل في مكتبه بقصر أجا، حيث واستعرضا جهود الوزارة لخدمة أهالي المنطقة ومتابعة إنجاز المشروعات والمخططات السكنية، وخطط وزارة الإسكان وبرامج الدعم السكني التي تقدمها الوزارة للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة حائل, بالإضافة إلى جهودها في توفير الخيارات والحلول السكنية المناسبة للمواطنين بجميع فئاتهم.

واطلع أمير منطقة حائل على عدد من الإحصائيات للوحدات السكنية في المنطقة، ونسب التغطية، وأعداد المستفيدين، والمنتجات السكنية، ومشروعات الإسكان، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشروعات.

وناقش الأمير عبدالعزيز بن سعد مع وزير الإسكان، أبرز التحديات والعوائق لبرامج الإسكان في المنطقة، وسُبل تعزيز الحلول السريعة وإيجاد مناهج عمل مستدامة تضمن استمرارية العمل والإنجاز.

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وثمَّن أمير المنطقة الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي، من خلال استمرار توفير عدد من الحلول السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي, مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاعات غير الربحية في المنطقة لمعرفتها بأحوال الأهالي.

وأكد أمير حائل أن التطوير السكني في المنطقة يحظى بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان, مُقدماً شكره لوزير الإسكان ولمنسوبي الوزارة على كل ما تم تقديمه من برامج مميزة وخيارات سكنية متنوعة يعود نفعها على المواطنين، واصفاً قطاع الإسكان بأنه أحد المحركات الاقتصادية وعنصر تتكامل معه عناصر تنموية أخرى، مشدداً على أهمية ارتباط كل تلك الخيارات السكنية بفرص عمل نوعية.

ووصف الأمير عبدالعزيز بن سعد منطقة حائل بالمنطقة الحيوية والجاذبة, مؤكداً حرصه على خدمة أبناءها في مختلف المجالات، لاسيما وأن المنطقة تمتاز بموقعها الجغرافي، وتعد أرضاً خصبة للاستثمار، وتَملُك المزيد من فرص العمل, مبدياً سعادته بالأرقام التي تم تخصيصها للمنطقة من قِبل الوزارة, مؤكداً العمل على تذليل جميع المعوقات أمام مشاريع الإسكان لتكون متاحة للمواطنين.

حضر اللقاء، نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز, والأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الاسكان للدعم السكني والفروع، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.