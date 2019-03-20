رابط تسجيل حساب المواطن|تاريخ صرف حساب المواطن دفعة أبريل 2019|حاسبة حساب المواطن التقديرية

يسألنا الكثير من زوارنا الكرام من المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في حساب المواطن، فلكى تحصل الأسرة أو الفرد على الدعم المستحق لابد له أولاً من التسجيل فى الموقع الرسمى لبرنامج حساب المواطن وكتابة بياناته ويقر على صحتها ثم يستكمل طلب التسجيل، ومنذ إنطلاق برنامج حساب المواطن وهو يحظى بالكثير من الإهتمام داخل وخارج الأراضي السعودية.

وقد نجح البرنامج فى مساعدة الكثير من الأسر ذات الدخل المنخفض فى اجتياز أى عقبات إقتصادية ناتجة عن حزمة القرارات الإقتصادية من ضريبة قيمة مضافة على السلع وغيرها فى إطار برنامج الإصلاح الإقتصادى لرؤية 2030، ونوضح لكم فى “عرب نيوز” خلال هذا المقال رابط التسجيل في حساب المواطن، فتابعونا.

تاريخ صرف حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن موعد ثابت لكى يحصل المواطنين السعوديين المستحقين للدعم على مستحقاتهم بدون تشتيت، وهذا الموعد تم تحديده على أن يكون يوم 10 من كل شهر ميلادى وما يوافقه فى الشهور العربية، ويُمكن للمواطن المستفيد التسجيل لدفعة حساب المواطن التالية فى نفس اليوم، ولكن إذا أراد أن يقدم إعتراض على الإستحقاق فعليه أن ينتظر 5 أيام ثم يقدم إعتراضه.

خطوات التسجيل فى حساب المواطن

نوفر لكم رابط التسجيل في حساب المواطن لكى تتمكنوا من الدخول إلى الموقع الرسمى للبرنامج وإتمام طلب التسجيل لتتمكنوا من الحصول على الدعم المستحق من المُقدم من البرنامج، ونوضح لكم خطوات التسجيل فى البرنامج كالتالى:

قم بالولوج إلى موقع برنامج حساب المواطن الإلكتروني.

أضغط على أيقونة تسجيل جديد واملأ كافة البيانات المطلوبة.

سيرسل لك البرنامج رقمك السرى فى رسالة إلى جوالك، ادخل الرقم السري وقم بالدخول إلى الموقع.

إذا أردت تغيير الرقم السري فلا مانع فى ذلك.سيطلب منك البرنامج قيمة دخلك الشهرى وحسابك البنكي وعدد أفراد الأسرة التابعين لك وغيره.

يجب أن تكون كل معلوماتك صحيحة ثم اضغط طلب التسجيل.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

تكمن أهمية وفائدة حاسبة حساب المواطن للمواطن السعودى المُستحق للدعم من البرنامج فى أنها تساعده على إحتساب قيمة الدعم الذي يستحقه بصورة صحيحة، وإذا وجد هناك إختلاف ما بين قيمة الدعم التي تلقاها من البرنامج والقيمة المحتسبة فى حاسبة حساب المواطن له كل الحق فى تقديم إعتراض، وتعتمد عملية احتساب قيمة الدعم المستحقة لكل أسرة وفرد على عدة معايير منها الدخل الشهري للفرد والأسرة وعدد أفرادها وغيرها، ونوضح لكم الآن كيفية إستخدام حاسبة حساب المواطن لإحتساب قيمة الدعم كالتالي: