انت الان تتابع تفاصيل خبر تأجيل مفاده العجز.. الإمارات ترجئ افتتاح محطة نووية للمرة الثالثة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 08:59 مساءً - قررت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، تأجيل العمل في المحطة النووية "براكة" إلى عام 2020، وهي المرة الثالثة منذ إعلان بدء إنشائها، منتصف 2012.

ونقل موقع "يورو نيوز" عن بيان إماراتي جاء فيه أنه "من المتوقع أن تبدأ المحطة النووية الإماراتية العمل في 2020، وهو ثالث تأجيل لموعد بدء تشغيل المحطة".

وكان من المقرر افتتاح المحطة في مايو من عام 2017، لكن أُرجئ بدء التشغيل مرتين بسبب مشاكل قيل إنها بسبب "تدريب موظفي التشغيل"، وهو التأجيل الأول.

وحينها أعلنت أبوظبي تأجيل بدء إنتاج الطاقة من أول المفاعلات النووية الأربعة إلى سنة 2018، وقالت إن ذلك بسبب "انتظار حصول الشركة المشغلة على الرخصة اللازمة لذلك".

أما الثاني فكان في منتصف مايو 2018، عندما قالت الشركة المشغلة للمحطة: "إن بدء عمل أول مفاعل في المحطة النووية تأجل، وإن العمليات من المفترض أن تبدأ ما بين نهاية 2019 ومطلع 2020".

وفي يناير الماضي، أعلن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، تأجيل تشغيل المفاعل الأول في محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية، وكان هذا التأجيل الثالث.

Advertisements

وقال المزروعي، في تصريحات صحفية نشرتها وسائل الإعلام المحلية حينها: "تأخر بدء عمل محطة الطاقة النووية الإماراتية قليلاً"، دون الإفصاح عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأجيل".

واليوم وتزامناً مع تقديم دولة قطر رسالة لوكالة الطاقة الذرية بشأن خطر يهدد الأمن الإقليمي من إنشاء المحطة، عادت الإمارات لتؤكد التأجيل الثالث.

وبدأت العمليات الإنشائية في المحطة النووية الإماراتية، في يوليو 2012، وأعلنت الإمارات، في وقت سابق، أن نسبة الإنجاز الكلية في المفاعلات الأربعة وصلت إلى أكثر من 90%.

وكانت قطر قالت، في وقت سابق من اليوم، إن محطة براكة النووية التي هي قيد الإنشاء في دولة الإمارات تشكّل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والبيئة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وشددت قطر في الرسالة على أن "عدم وجود أي تعاون دولي مع الدول المجاورة فيما يتعلق بالتخطيط للكوارث والصحة والسلامة وحماية البيئة يشكّل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة".

ودعت في الخطاب الذي وجهته إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، لإيجاد إطار عمل إقليمي لضمان تشغيل آمن للطاقة النووية للاستخدامات المدنية.