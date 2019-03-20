انت الان تتابع تفاصيل خبر إنفوجرافيك: بالأرقام.. حرب اليمن في 1400 يوم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 08:59 مساءً - فاقم استمرار الحرب الدائرة في اليمن منذ 4 سنوات الأزمات الخانقة التي تعيشها البلاد من جراء الصراع الذي تقوده من جانبٍ السعودية والإمارات، وفي الجانب الآخر مليشيا الحوثي.

تلك الحرب التي بدأت عقب انقلاب مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، على السلطة، في سبتمبر 2014، جَرّت ويلات تلو أخرى على اليمنيين.

فالملايين منهم أصبحوا بين مرضى ومهجّرين وفقراء لا يجدون ما يسدون به رمقهم، فضلاً عن عدد كبير من القتلى تسبب بنشوء جيش من الأيتام والأرامل.

الأضرار التي نتجت عن هذا الصراع كارثية جداً، وفي الإنفوجرافيك المرفق الذي أعدّه "الخليج 365"، نوضح حجم المأساة التي يعيشها اليمنيون.