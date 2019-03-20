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2019-03-20 فيديو.. سجادة المليون زهرة في مشعر مزدلفة متابعات الخليج 365 - واس شهد مهرجان الزهور بمكة المكرمة خلال يومه الأول توافد آلاف الزوار الذين حضروا لمشاهدة سجادة الزهور ذات الطابع الإسلامي التي احتوت على أكثر من مليون زهرة طبيعية متنوعة حيث أعدتها أمانة العاصمة المقدسة لتشكل متنفساً جديداً لأهالي مكة المكرمة وزوارها .

واكتظت المنطقة بالعائلات للمشاركة في الكرنفال الاجتماعي الترفيهي والحرص على التقاط الصور التذكارية ، مطلعين على الأجنحة الحكومية والخاصة المشاركة وفعاليات المسرح التفاعلي المصاحبة للمهرجان ، واستمتع الأطفال والضيوف من مختلف الأعمار بمحتويات المهرجان ومعارض الفن التشكيلي وأركان الأسر المنتجة وذلك بمشاركة أكثر من ٥٠ أسرة منتجة لعرض منتجاتهم المتنوعة .

وأشار مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة المهندس رائد سمرقندي إلى أن المهرجان يهدف إلى توعية الزوار بأنواع الزهور وأهمية المحافظة عليها والعناية بالحدائق والمنتزهات والمرافق العامة ، وترسيخ السلوكيات السليمة لحماية البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري ،مهيباً بالزوار التعاون مع المنظمين لإنجاح الفعالية وقضاء أجمل الأوقات في أطهر البقاع .











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