الان تتابع التعليم تنظم ورشة عمل تستهدف مديري الموارد البشرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي تنظم وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الخدمة ورشة عمل تستهدف مديري الموارد البشرية، وذلك للتعريف بلائحة الموارد البشرية الجديدة، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من ١١/٩/١٤٤٩

من جانبه شارك مدير الموارد البشرية بالإداره العامة للتعليم بمحافظة الطائف الاستاذ عبدالله بن مساعد الحارثي ومساعدة مدير إدارة الموارد البشريه نجوى الشهري في هذه الورشة والتي عقدت في الرياض .

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