الخطوط السعودية تعقد اللقاء الأول لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

جدة - عمرو شويل عقدت الخطوط السعودية، اليوم، اللقاء الأول لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مقر نادي “السعودية” في مدينة جدة بحضور ممثلين لذوي الإعاقة والجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية وعدد من قيادات القطاعات التشغيلية المعنية بخدمات الضيوف في الخطوط السعودية، لمناقشة المعوقات والمشاكل وإيجاد الحلول الأمثل لها والعمل على تطوير وتحسين الخدمات وتطويرها بالشكل الذي يلبي تطلعات الجميع.

ورحب مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي بالخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديله في مستهل اللقاء بجميع المشاركين في اللقاء والمعرض المصاحب، منوها أن الهدف من هذا اللقاء البنّاء ليس الاستعراض والترويج للخدمات المقدمة، وإنما لمراجعتها ضمن مجموعة تضم ذوي الإعاقة والجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة بهم، وتعزيز الجوانب الإيجابية في هذه الخدمات وبحث أفضل الأساليب لتوفير المزيد من الخدمات المبتكرة لذوي الإعاقة في كافة مواقع الخدمة.

وأكد باهديله دعم مدير عام الخطوط السعودية لعقد مثل هذه اللقاءات البناءة، وضرورة دعم العمل الجاد والمخلص لتعزيز الحوار البناء والتواصل المباشر مع ذوي الإعاقة لتذليل أية مصاعب قد تواجههم وتوفير أفضل ما يتطلعون إليه من خدمات وأمثل السبل والممارسات لتقديم خدمات شاملة ومبتكرة ترتقي لتطلعات المستفيدين منها.

كما أفاد بأنه مدير عام المؤسسة وجه بتكرار اللقاء ليقام بشكل دوري لِمَا تمثله خدمات ذوي الإعاقة من أهمية للناقل الوطني وكافة المؤسسات والجهات التي تقدم خدماتها لهذه الفئة الغالية، على أن تتم دعوة بعض المختصين في خدمات ذوي الإعاقة واحتياجاتهم والجهات ذات العلاقة بهم للمشاركة في اللقاءات المقبلة وإثرائها بكل ما يفيد في تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، حيث تقرر عقد ثلاثة ورش عمل خلال العام الجاري في كل من الرياض والدمام والمدينة المنورة على أن يعقد اللقاء الثاني في الرياض بعد شهر رمضان المقبل، وذلك لتدارس سبل تحسين تجربة السفر لذوي الإعاقة و التيسير عليهم.

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وشهد المعرض الخاص بخدمات ذوي الإعاقة المصاحب للقاء، مشاركة فاعلة للعديد من الجهات الحكومية والمجتمعية والخيرية المعنية بخدمات ذوي الإعاقة وذلك للتعريف بالخدمات التي تقدمها لهذه الفئة الغالية وبناء علاقات تعاون مشترك يهدف لتوفير وتطوير المزيد من الخدمات لذوي الإعاقة، واطلع على الخدمات التي تقدمها.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوط السعودية قد بدأت في تقديم خدماتها الخاصة والمبتكرة لذوي الإعاقة منذ عام 1992م ، حيث تم توفير وجبات خاصة للمكفوفين ، وتم ابتكار دليل الصم على الطائرة عام 1997م ، ودليل تعليمات السلامة بلغة برايل عام 1998م ، والوجبة الخاصة بذوي التوحد عام 2000م ، وتمت ترجمة فيديو السلامة على متن الطائرة بلغة الإشارة لأخواتنا وإخواننا الذي يعانون إعاقة سمعية، كما تتشرف “السعودية” بمنح تخفيض بنسبة (50%) على رحلاتها الداخلية والدولية لذوي الإعاقة.

وخصصت “السعودية” منصات لخدمة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في صالات الوصول والمغادرة وكراسي متحركة حتى باب الطائرة مع مرافقين لخدمته حتى جلوسه على مقعده حيث يتولى طاقم الرحلة خدمته حتى وصول الرحلة إلى وجهتها.