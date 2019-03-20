أمير حائل يسلم عددًا من مستفيدي “الإسكان التنموي” وحداتهم السكنية

جدة - عمرو شويل سلم عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم في حائل.

وتمثل هذه الدفعة جزء من الوحدات السكنية التي وفرها البرنامج ضمن عدة اتفاقيات شراكة مع ما يقارب 200 جمعية أهلية منتشرة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، بهدف الوصول السريع للمستفيدين بالإسكان التنموي وتلبية احتياجاتها من المساكن.

وشهد الحفل توقيع 6 اتفاقيات لتنفيذ وتطوير البنية التحتية لستة مخططات جديدة بمنطقة حائل تبلغ مساحتها نحو 5 مليون متر مربع، تحوي أكثر من 5 آلاف قطعة أرض، وتتضمن الاتفاقية إيصال شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة، تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان.

وشملت الاتفاقيات، مخطط سميراء الممتد على مساحة 249,968.00 متر مربع، الذي يوفر نحو 849 أرضًا مجانية، ومخطط موقق ومخطط الشملي الواقعان بمدينة حائل على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، ويوفران 960 قطعة أرض، كما تم توقيع اتفاقية تطوير مخطط بقعاء 2 الشرقية الواقع شرق محافظة بقعاء الذي تتجاوز مساحته 809 ألف متر مربع، ويوفر 536 أرضًا، ومخطط (الشملي 1489) والذي يوفر 705 قطع أراضي، إضافة إلى مخطط المدائن والذي يقع على مساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع ويوفر 2307 قطع أراضي.

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وأكّد سمو أمير منطقة حائل أهمية تطوير مخططات الاراضي السكنية في المنطقة وتوفير جميع الخدمات فيها تمهيداً لتسليمها للمواطنين، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في توفير هذه الخيارات أمام المواطنين من أهالي المنطقة.

وثمّن الأمير عبدالعزيز بن سعد الدعم الكبير الذي تحظى به المنطقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتوجيهاتهما السديدة بتوفير جميع سبل الرفاهية لأبناء الوطن كافة، مقدماً شكره لمعالي وزير الإسكان على ضخ هذه الخيارات السكنية سواء على مستوى المشاريع، أو تطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين لبدء البناء، ما يسهم بشكل كبير في تسريع عملية تملك المواطنين للمسكن الملائم، وتحقيق أحد أهداف برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بالوصول بنسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.