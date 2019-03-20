شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تستضيف ملتقى وكلاء الجامعات للدراسات العليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

تستضيف جامعة طيبة غداً (الخميس) الملتقى الثالث لوكلاء الجامعات السعودية للدراسات العليا والبحث العلمي.

وأوضح وكيل جامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور إدريس الترك، أن الملتقى الثالث يناقش عدداً من المواضيع وأوراق العمل المتعلقة بالبحث العلمي وتجارب الجامعات السعودية في هذا المجال.

كما نوه الترك بأهمية الملتقى، نظراً لأهمية المواضيع المطروحة والتي تشكل عصب الجامعات وعمودها، وهو البحث العلمي وقضاياه وسبل دعمه ومناقشة تطويره ودعمه.

وشكر الترك مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، على دعمه لبرامج الجامعة ولقاءاتها العلمية، مؤملاً خروج الملتقى بعدد من التوصيات تُسهم في إثراء البحث العلمي والتحفيز لنموه، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.