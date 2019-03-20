شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يُشدد على التوطين وتوظيف خريجي المؤسسات والمعاهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء), مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فوزي رضوان.

وتسلَّم الأمير محمد بن ناصر في مستهل اللقاء، التقرير السنوي للإدارة حول المشروعات والخدمات التي تُقدمها مختلف الجهات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بجازان، مبدياً إعجابه بما تضمنه التقرير, متمنياً للجميع التوفيق في مهام عملهم، وما يقدمونه من خدمات لأبناء وبنات المنطقة والمقيمين بها.

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وشدد أمير جازان على تفعيل المهارات المهنية والتقنية لدى خريجي المؤسسة كافة، وأهمية استثمار مباني المؤسسة في تأهيل وتدريب أبناء وبنات المنطقة, مشيراً إلى ضرورة العمل على التوطين وتوظيف خريجي المؤسسات والمعاهد.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وفق الخطط والآليات والبرامج المعتمدة للكليات والمعاهد من قِبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بجازان.

وعبَّر المهندس رضوان عن سعادته بلقاء أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، من بينها تنفيذ المشاريع المستقبلية للمؤسسة، وتذليل الصعوبات التي تواجهها بالتعاون مع إمارة المنطقة والجهات المعنية.