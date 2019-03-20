شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: اتلاف«62648» مادة إعلامية مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365(جازان)

أتلفت إدارة المطبوعات بمنطقة جازان اليوم, «62648» مادة إعلامية مخالفة، لاحتوائها على مواد مخلة بالآداب العامة بالإضافة لمواد أخرى فيها اعتداء على حقوق المؤلف، وتحتوي على أسطوانات مدمجة وأقراص رقمية تشغل أفلاماً وبرامج مقلدة، بالإضافة إلى أشرطة كاسيت سمعية وكتب ومجلات ونشرات وملصقات وأجهزة رسيفر وبطاقات قنوات مشفرة.

وأوضح المشرف على وزارة الإعلام مدير المطبوعات بالمنطقة عمر بن حسين غالب أن عملية الإتلاف تأتي ضمن جهود إدارة المطبوعات بمنطقة جازان لمنع بيع أية أجهزة للاستقبال الفضائي لديها القدرة على فك الشفرات، وكذا بطاقات (باقات القنوات المشفرة)، تمشياً مع التعديلات الجديدة على نظام المطبوعات والنشر.

وأكد ضرورة التقيد والالتزام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بقوانين الملكية الفكرية، مما يوجد بيئة وطمأنينة لدى الشركات الاستثمارية في توفير فرص عمل للاستثمار في الداخل بما ينسجم ويتماشى مع الأنظمة والقوانين الإعلامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن ذلك يأتي حرصاً من وزارة الإعلام في التصدي لمخالفي نظام حماية حقوق المؤلف ونظام المطبوعات، وحرص المسؤولين في الوزارة على تطبيق الأنظمة والعقوبات الرادعة لمخالفي الأنظمة والقوانين الإعلامية.