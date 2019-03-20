محافظ جدة: جهود "تراحم" ترمي لتحقيق الأهداف

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)أشاد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، على الجهود الإنسانية والاجتماعية المبذولة من اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بجدة "تراحم" للسجناء وأسرهم، متطلعاً لمواصلة ذلك تحقيقاً لأهداف اللجنة.
وكان سموه استقبل رئيس وأعضاء اللجنة بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل المحافظة الأمير سعود بن عبدالله.
من جهة أخرى، عقد الأمير سعود بن عبدالله اجتماعاً برئيس وأعضاء اللجنة أطلع خلاله على تقرير يتضمن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية والمستقبلية، كما ناقش سموه الخدمات المقدمة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم وما حققته من إنجازات في هذا المجال.
وأكد سموه على الدعم الكبير من القيادة للسجناء وأسرهم، في وقت تحظى اللجنة بدعم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، مشيداً بالجهود المبذولة من اللجنة والبرامج المقدمة للسجناء وأسرهم.
يُذكر أن اللجنة تقدم العديد من البرامج منها إطلاق سراح السجناء المعسرين بالإضافة لإبرام العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب وتوظيف أسر السجناء، كما سخّرت اللجنة فريق من المحامين المتطوعين للترافع عن السجناء.
كما حصلت اللجنة العام الماضي على جائزة مكة للتميز "الفرع الإنساني" برعاية أمير منطقة مكة المكرمة.
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