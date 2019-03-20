شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: إغلاق مسلخ عشوائي في استراحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 ( الطائف )

داهمت الفرق الرقابية ببلدية جنوب الطائف الفرعية مسلخاً شعبياً لذبح الدجاج والطيور اقيم بشكل غير نظامي بداخل استراحة سكنية، واتضح عدم نظامية تشغيل الموقع حيث تم التحفظ على كافة موجودات المسلخ من معدات وأدوات ذبح عشوائية، وتم إغلاق الموقع، وجاري اتخاذ اللازم حياله نظاماً.

وبينت أمانة الطائف أن مراقبي البلدية الفرعية ضبطوا المسلخ الذي يقوم بذبح الدجاج والطيور بطريقة مخالفة دون مراعاة للاشتراطات الصحية، وبدون وجود التراخيص النظامية للمنشأة والعاملين، بالإضافة إلى عدم أهلية الاستراحة المستخدمة لهذا النوع من الأنشطة، مما قد يتسبب في نشر الأمراض ونقل العدوى، إذ تحفظت بلدية جنوب الطائف الفرعية على كافة المعدات والأدوات المستخدمة بالإضافة إلى تطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة وفق الأنظمة والتعليمات، مع رفع درجة الرقابة على المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة، أو استخدام مواد مجهولة المصدر.

وتأتي هذه الحملة ضمن أعمال برنامج (غذاؤكم أمانة) الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك، وضبط التجاوزات التي تطال مرافق تداول الأغذية.