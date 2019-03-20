شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: تقنية لمعالجة الحفر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) okazdammam1 @ أدخلت أمانة الشرقية تقنية (JET PATCHER) ضمن مشروع معالجة وإصلاح الحفر بالطرق والشوارع بحاضرة الدمام، وذلك في إطار مبادرة معالجة التشوه البصري بشكل كبير وعلى نطاق واسع. أدخلت أمانة الشرقية تقنية (JET PATCHER) ضمن مشروع معالجة وإصلاح الحفر بالطرق والشوارع بحاضرة الدمام، وذلك في إطار مبادرة معالجة التشوه البصري بشكل كبير وعلى نطاق واسع. وكانت الأمانة أجرت في وقت سابق مسحاً شاملاً لجميع الأحياء بالحاضرة بهدف معالجة وصيانة جميع الحفر بالشوارع والطرق، حيث يتم إدخال هذه المعدة للحي ويتم إغلاق جميع الحفر بالكامل ليتم الانتقال بعدها لحي آخر بشكل سريع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية: تقنية لمعالجة الحفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.