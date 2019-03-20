شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم : خدمة "القرآن" عناية وطباعة وحفظاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 - بريدة okaz-online

أكد أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود, حرص القيادة الرشيدة على خدمة القرآن الكريم مجالات عدة عناية وحفظاً وطباعة، خير دليل على ذلك جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات.

وثمن العمل الجليل التي تقوم به جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة طيلة مسيرتها في خدمة القرآن الكريم وأهله، من خلال حلقات التحفيظ والدور النسائية والمسابقات القرآنية.

جاء ذلك خلال إستقباله في مكتبه بالامارة اليوم، طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها 21 لعام 1440هـ، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الدكتور عبدالعزيز الربيش، ورئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة الدكتور علي اليحيى، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بمناسبة فوز مرشحي ومرشحة الجمعية وحصولهم على مراكز متقدمة في الجائزة.

وأستعرض الدكتور الربيش , إنجازات الجمعية في المسابقات والأنشطة المختلفة، منوهاً بما تحظى به الجمعيات الخيرية في المنطقة من اهتمام ودعم سخي من سمو أمير منطقة القصيم.