شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اعتماد دليل المعادلات والانتقال في الثانويات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي(الرياض)@_aalghamdi

اعتمد نائب وزير التعليم الدكتورعبدالرحمن العاصمي دليل المعادلات والانتقال في التعليم الثانوي بنظام المقررات (الإصدار الأول) الذي أصدرته الإدارة العامة للتقويم والقبول في وكالة الأداء التعليمي. ويهدف الدليل تمكين الطلاب والطالبات من معادلة المواد الدراسية والانتقال بين انظمة التعليم الثانوي من خلال مواءمة المواد الدراسية وتوفير الوقت والجهد والتقليل من التأخر الدراسي.

وأكدت ضوابط المعادلة على احضار اقرار خطي من ولي امر الطالب الذي لم يتجاوز عمره 18 عام بطلب المعادلة وتحمل مسؤولية تأخر التخرج لاختلاف الخطة الدراسية و من الضوابط الموافقة الالكترونية بين المدرستين ونسخة من الاشعار الاكاديمي مصدقا من المدرسة المنقول منها وصورة من الهوية الوطنية أو الاقامة لغير السعوديين.

وتتم المعادلة في المدرسة المنقول منها الطالب وتعتمد من قائد المدرسة. ويسمح بالتحوزيل في اول اسبوعين من بداية المستوى الدراسي ويستثنى من ذلك اسبوع للحالات التي يقررها مدير التعليم. وتتم المعادلة في المواد التي حصل فيها الطالب على درجة النجاح ويكون الحد الادنى للمعادلة عند الانتقال من النظام الفصلي للمقررات 4 ساعات (حصص).

وأجاز دليل المعادلات انتقال الطالب من مدارس تحفيظ القران الكريم لنظام المقررات من بعد المستوى الاول الى المستوى الرابع ويقتصر انتقال الطالب بعد المستوى الثالث لمسار العلوم الانسانية فقط. ويسمح بانتقال الطالب من نظام المقررات الى مدارس تحفيظ القرآن بعد اتمام المستوى الاول والثاني فقط بشرط حفظ الاجزاء المطلوبة. ولا يسمح لطلاب المقررات التحويل من مسار الى مسار آخر او من مدارس تحفيظ القرآن لمدارس التعليم العام والعكس الا مرة واحدة ويحق لطلاب المعاهد العلمية لجامعة الامام الانتقال لنظام القررات بعد اتمام الصف الاول الثانوي ويتم قبول الطالب الناجح بالمستوى الثالث