شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسلامية" : قبول إلكتروني في 21 دبلوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 - المدينة المنورة okaz-online

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل في 21 دبلوما للعام الجامعي 1440-1441 , إعتباراً من اليوم وحتى 15 شعبان القادم عن طريق بوابة القبول الالكترونية.

وأوضح عميد خدمة المجتمع بالجامعة الدكتور سعود بن عبدالعزيز السلومي, بأن جميع الدبلومات مصنفة ومعتمدة من وزارة الخدمة المدينة وذلك في تخصصات الإرشاد الأسري، المحاماة، علوم الحاسبات الآلي (تقنية البرمجة-تقنية الشبكات-تقنية الشبكات سيسكو)، الأنظمة، الفندقة والسياحة، الموارد البشرية، العلاقات العامة، الأمن السيبراني، مساعدي الإخراج الإذاعي والتلفزيوني، التحرير والسكرتارية، إدارة مكاتب القيادات الإدارية، البحث الاجتماعي، المعاملات المصرفية، التحرير الصحفي، التسوق، المحاسبة، إدارة أعمال الحج والعمرة، الحسبة، الأمن والسلامة.

وأكد بأن البرامج تُعد وتُؤهل كوادر وطنية متخصصة بما يلبي متطلبات مشاريع التنمية في المملكة، وتفتح مجالات واسعة للخريجين بما يسمح لهم بالمنافسة في سوق العمل بكفاءة واقتدار، وترفع مستوي كفاءة الشباب السعودي في وظائفهم، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، من خلال الاعتماد على أحدث المعامل والتقنيات العالمية والعلمية في التدريب.