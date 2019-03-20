فعاليات "مع اليتيم في البلد الأمين" تحقق 800 مبادرة مجتمعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل وحضور وكيل إمارة منطقة مكة الدكتور هشام الفالح، اختتمت أمس مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة فعاليات "مبادرة مع اليتيم في البلد الأمين"، وذلك بقاعة صالح كامل بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

وعبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة كافل عبدالله الفايز، عن شكره وتقديره لراعي المبادرة أمير منطقة مكة، على دعمه الكبير لأبنائه الأيتام ورعايته للمبادرة الإنسانية التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق 800 مبادرة مجتمعية للأيتام، تفوق قيمتها السوقية 16 مليون ريال، بمشاركة نحو 532 مشاركا من جهات وأفراد.

يذكر أن "مبادرة مع اليتيم في البلد الأمين" تعنى بالتعريف بحق اليتيم وإيجاد شراكات ومبادرات نوعية ومستدامة من المجتمع لخدمة الأيتام، وشريك إعلامي مع إذاعة نداء الإسلام، وأقيمت خلال 30 يوما، وشملت المبادرات المقدمة مجالات عدة منها: المجال التعليمي والصحي والاجتماعي والترفيهي والاقتصادي والمؤسسي المستدام.