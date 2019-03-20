انطلاق الملتقى السادس للجودة في قطاع الخدمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

نظم المجلس السعودي للجودة الملتقى السادس لمجموعة الجودة في قطاع الخدمات برعاية شركة البيك للأنظمة الغذائية، تحت عنوان "الإبداع في الخدمات".

وأشار رئيس مجموعة الجودة في قطاع الخدمات بالمجلس السعودي المهندس سالم باعبدالله، إلى أن اختيار موضوع هذا العام يأتي ليواكب توجهات رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني، نحو الاهتمام بتجويد وتميز الخدمات التي يتم تقديمها لكل العملاء في قطاعات الأعمال المختلفة، منوها إلى أن مفهوم الإبداع يأتي كأحد أهم المفاهيم الحديثة تطبيقا لتصميم الخدمة ودعم التفكير التصميمي لكل الخدمات وفق معايير تحقق رضا وتطلعات المستفيدين.

من جهته أوضح رئيس المجلس السعودي للجودة الدكتورعايض العمري، أن الاستراتيجية الوطنية للجودة اهتمت بجودة الخدمات ووضعت معايير تساهم في تحقيق التميز ضمن منظومة التميز المؤسسي، والتي تحث على الإبداع بل تعده من أهم العوامل التي تساهم في إسعاد العملاء في نقاط تلقي الخدمات المختلفة.

Advertisements

وشمل الملتقى عددا من أوراق العمل التي تم تقديمها من قبل خبراء وممارسين للجودة والإبداع في الخدمة، حيث افتتح الملتقى الدكتور سمير طباخ بورقة بعنوان "تصميم الخدمات بين الجودة والإبداع"، حيث بين أن للخدمات صفات وخصائص تميزها عن المنتجات وهذه الخصائص تزيد من تحديات تصميم الخدمة والإبداع في تقديمها للمستفيد ومحاولة تطوير وقياس معايير جودتها.

بعدها قدم مستشار صناعة الضيافة سالم الشهراني، ورقة عمل بعنوان "الإبداع في تقديم الخدمات الفندقية ودوره في زيادة التنافسية"، مشيرا إلى أن الإبداع في الخدمات الفندقية لم يعد خيارا للمشغلين بل أصبح مطلبا من العملاء للرقي بمستوى الخدمات والعمل على تعزيز ثقافة منظمات الأعمال ذات العلاقة بهذه الصناعة.

بعدها تم استعراض تجارب عملية للإبداع في الخدمة، حيث قدم مدير متابعة مسيرة العملاء في الاتصالات السعودية أسامة الشثري، تجربته في هذا المجال، كما قدم المهندس ماجد حسن مدير مشاريع التحول بشركة بوبا للتأمين تجاربه العملية.

واختتم الملتقى خبير وأستاذ التسويق الدكتور ثامر باعظيم، متحدثا عن الإبداع من منظور تسويقي، مبينا أنه يعتمد على العنصر البشري القادر على التواصل وتوفر عمليات منسجمة ومرنة.