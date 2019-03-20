محافظ جدة يستقبل رئيس وأعضاء لجنة تراحم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، اليوم رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة جدة "تراحم"، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل المحافظة الأمير سعود بن عبدالله.

وأشاد محافظ جدة بالجهود الإنسانية والاجتماعية المبذولة من اللجنة للسجناء وأسرهم، متطلعا لمواصلة ذلك تحقيقا لأهداف اللجنة.

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من جهة أخرى، عقد الأمير سعود بن عبدالله اجتماعا برئيس وأعضاء اللجنة اطلع خلاله على تقرير يتضمن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية والمستقبلية، وناقش الخدمات المقدمة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم وما حققته من إنجازات في هذا المجال.

وأكد وكيل المحافظة الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين للسجناء وأسرهم، كما تحظى اللجنة بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، مشيدا بالجهود المبذولة من اللجنة والبرامج المقدمة للسجناء وأسرهم.

يذكر أن اللجنة تقدم عددا من البرامج منها إطلاق سراح السجناء المعسرين بالإضافة لإبرام عديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب وتوظيف أسر السجناء، كما سخرت اللجنة فريقا من المحامين المتطوعين للترافع عن السجناء، كما حصلت اللجنة العام الماضي على جائزة مكة للتميز "الفرع الإنساني" برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.