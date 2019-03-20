شرطة العاصمة المقدسة تسمح للمحامين المتدربين بممارسة المهنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سمح مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد العصيمي للمحامين المتدربين بممارسة المهنة عمليا في مقر الشرطة، وذلك للتدريب الميداني في مجال الضبط والاستدلال والبحث الجنائي والأدلة الجنائية، مع منحهم شهادات بذلك، جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع رئيس وأعضاء لجنة المحامين والموثقين التابعة للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

واشترط ضرورة إعداد خطاب من المحامين إلى الشرطة بأسماء المتدربين الذين يرغبون في تدريبهم عمليا على الإجراءات، وفق جدول تقدمه لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة إلى شرطة العاصمة المقدسة، والتنسيق مع مدير إدارة التخطيط والتطوير العميد الدكتور خالد الفعر، مؤكدا على ضرورة عقد لقاءات مشتركة مع رئيس وأعضاء لجنة المحامين والموثقين لبحث أبعاد جرائم الابتزاز الالكتروني، كون أنه يخضع لإجراءات دقيقة في الاستدلال والتحقيق والحكم، وتختلف عن إجراءات الضبط في القضايا الأخرى.

وأشار اللواء العصيمي خلال اجتماعه برئيس وأعضاء اللجنة بمكتبه إلى أهمية طرح الأفكار الخاصة بالحد من جرائم الابتزاز الالكتروني، مبديا موافقته على تنظيم دورات قانونية متخصصة لمنسوبي الشرطة والمراكز والإدارات التابعة لها، وهو الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة خلال الاجتماع، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين المحامين ومراكز وأقسام الشرط بمكة لاتفاق رؤيتهم واشتراك أهدافهم، وسعيهم إلى تطبيق النظام بما يحقق العدالة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات لجميع المحامين والموثقين، والسماح بدخول الأجهزة التي يستخدمونها مؤكدا على أهمية التقيد بالأنظمة والالتزام بها، واعدا بالعمل على تهيئة غرفة بكامل تجهيزاتها للمحامين والموثقين بمقر شرطة العاصمة المقدسة على مراحل عدة، تبدأ من المرحلة الأولى وهي النواة لهذا التعاون، ابتداء من شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية الخاصة الشمالية وشعبة تنفيذ الأحكام الخاصة الجنوبية وشرطة الشرائع وشرطة العزيزية وتنفيذ الأحكام العامة.

وأشار رئيس اللجنة بدر الروقي إلى ما تم تحقيقه من أهداف استراتيجية اعتمدتها اللجنة لـ4 سنوات قادمة في الدورة الحالية، والتي تخدم قطاع المحاماة والتوثيق في مكة، من خلال لقاءاتها بمسؤولي عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة، والحصول على التسهيلات، منها الإدارة العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة، وإدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة، وغيرها من الجهات التي لمسنا منها المرونة في التعامل مع مطالب المحامين والموثقين والتسهيلات التي منحت لهم.

خدمات اللجنة للموثقين والمحامين

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- تهيئة مكان مناسب لهم في الشرطة والمراكز التابعة لها

- السماح لهم بإدخال الأجهزة الضرورية التي يستخدمونها في إنجاز مهام عملهم

- مشاركة منسوبي الشرطة في الدورات القانونية العامة التي تقام في غرفة مكة المكرمة

- دعم البرامج التوعوية التي تنتهجها لجنة المحامين والموثقين بالغرفة

- إقامة دورات قانونية تخصصية لمنسوبي الشرطة والمراكز التابعة لها

- منح شهادات مجانية لهذه الدورات

- اقتراح لتدريب المحامين المتدربين في الشرط عمليا، وممارسة مهنية في الإجراءات والترافع