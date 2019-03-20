برامج متخصصة في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بجامعة جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استحدثت جامعة جدة ضمن خططها الاستراتيجية كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية كثاني كلية من نوعها على مستوى الجامعات السعودية التي افتتحها أخيرا، محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، في حفل اختتام مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم للطلاب والطالبات في المحافظة في دورتها العاشرة.

وأكد عميد الكلية الدكتور صلاح باعثمان حرص القائمين على أن تكون علوم القرآن الكريم أهم الأهداف الاستراتيجية للجامعة التي تبنت إقامة المنافسات والمسابقات القرآنية لاستقطاب ورعاية الموهوبين من حفظة القرآن الكريم، حيث توجت ذلك بإنشاء هذه الكلية ليلتحقوا بتخصصاتها المختلفة.

وقدم شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه لإعادة هيكلة جامعة جدة، التي تتعايش مع الحاضر وتسير في ركب المستقبل، مما يجعل من كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية كلية نوعية في أقسامها ومخرجاتها وبرامجها بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة التي تعيش فيها السعودية قفزات التطور والنماء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وقال الدكتور باعثمان إن الكلية حديثة النشأة لذا ستعمل على مراعاة عناصر الجودة وتقديم خدماتها وبرامجها لطلبة الجامعة في تخصصات القرآن وعلومه والدراسات الإسلامية، وترسيخ التعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية والخاصة وإقامة الشراكات المتميزة مع الهيئات والجمعيات ذات العلاقة بالقرآن الكريم داخل المملكة وخارجها، لافتا النظر إلى أن القطاعات المستفيدة من الكلية تتمثل في التعليم، والحج والعمرة، والدعوة والتوجيه والإرشاد والبحوث، والمجالات الشرعية والعدلية.

أقسام الكلية

- القراءات

- علوم القرآن

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- الدراسات الإسلامية

برامج الكلية في التخصصات النوعية

- التفسير وعلوم القرآن

- الشريعة والدراسات الإسلامية

- تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية

- ترسيخ الوسطية والتسامح

- تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين

- المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به

- العناية باللغة العربية