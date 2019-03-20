السعودية | سوداني وعراقي ومصري يحصدون جوائز "عبدالله الفيصل" للشعر

شكرا لقرائتكم سوداني وعراقي ومصري يحصدون جوائز "عبدالله الفيصل" للشعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أسماء الفائزين بـ"جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي" في دورتها الأولى.

وحصل الشاعر محمد عبدالله عبدالباري من السودان على هذه الجائزة عن فرع "الشعر العربي الفصيح" (وقيمتها 500 ألف ريال سعودي)، والشاعر فوزي محمود أحمد خضر من مصر في فرع "الشعر المسرحي" (وقيمة الجائزة 300 ألف ريال)، فيما فاز بالجائزة عن فرع "القصيدة المغنّاة" (وقيمتها 200 ألف ريال) الشاعر كريم عودة لعيبي من العراق.

كما أعلن الأمير خالد الفيصل عن استحداث فرعٍ للجائزة بقيمة نصف مليون ريال مخصص لطلبة وطالبات مرحلتي الثانوية والبكالوريوس على أن يمنح الفائز الأول 300 ألف ريال والثاني 200 ألف ريال للثاني ليصبح إجمالي قيمة الجائزة في أفرعها الأربعة مليون ريال ونصف.