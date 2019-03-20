حساب المواطن يوضح موقف مستحق الدعم حال سفره خارج المملكة

أوضح برنامج ” حساب المواطن ” موقف المستحق للدعم حال سفره خارج المملكة وما إذا كان سيتم الإستقطاع من مبلغ الدعم أم لا. وأكد الحساب أنه في حال سفر المواطن خارج المملكة لأي سبب حتى وإن كان بغرض السياحة يتم الإستقطاع إذا تجاوزت مدة سفره 90 يوم خلال السنة الميلادية الواحدة.

وأبان البرنامج أنه يتم احتساب المدة سواء كان السفر متقطع أو متواصل، وسواء أكان المسافر المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين، وذلك رداً على إستفسار مواطن بهذا الشأن.

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