نجحت فرق الدفاع المدني بالرياض اليوم الأربعاء في إنقاذ شخص احتجزت يده داخل فتحة خزان وقود السيارة. وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق مدني الرياض أنقذت شخصاً احتجزت يده داخل فتحة خزان وقود السيارة، وتم استخراج يده وهو بصحه جيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: الدفاع المدني ينجح في تحرير يد شخص احتجزت في فتحة خزان وقود السيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.