أمانة جدة تغلق 55 محطة وقود و1693 ورشة ومحلًا لمخالفتها

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، أنّ بلدية المطار الفرعية أغلقت 1693 ورشة صناعية ومحلًا و55 محطة وقود لمخالفة الاشتراطات، وذلك خلال أشهر يناير وفبراير الماضيين ومارس الجاري.

جاء ذلك في إطار جهود أمانة جدة المستمرة؛ لمكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين الخدمات البلدية المقدمة للسكان والزائرين، والتي تشمل أعمال رقابة الأسواق والأغذية والنظافة وصحة البيئة ومراقبة المباني والتعديات.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن المحافظة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، بأنّ 47 محطة وقود تَبيَّن التزامها بمتطلبات التطوير وفقًا للتعليمات، فيما تمّت معالجة 490 حفرة وعائية على الطرق والشوارع ورفع 21740 طنًا من «الدمارات» ضمن تحسين المشهد الحضاري.

من جانبه، صرّح رئيس بلدية المطار المهندس إياد بن صدقة فاضل بأنّ جهود الرقابة على الأسواق شملت تنفيذ 3723 زيارةً على المحال التجارية، أسفرت عن إغلاق 910 ورش و783 محلًا تجاريًا، فيما أنذرت 2289 موقعًا، وجرى سحب 377 عينة غذائية، كما شملت الجولات زيارة 116 شقة مفروشة وإغلاق 60 منها لحين تصحيح أوضاعها.

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وأضاف أنّ البلدية بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة عملت على تنظيف «البرحات» والأراضي الفضاء في 682 موقعًا، وغسيل وتطهير 334 حاوية واستبدال 78 حاوية تالفة، لافتًا إلى أنّ إجراءات معالجة التلوث البصري في نطاق الفرع شملت إزالة 2723 لوحة إعلانية عشوائية، إلى جانب تنفيذ أعمال مكافحة حشرية بإجمالي 46343 ترددًا شملت مكافحة الآفات والبعوض والقوارض.

وأوضح أنّه تمّ كذلك تنفيذ أكثر من 54 ألف مكافحة منزلية داخلية في نطاق الفرع وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة، مشيرًا إلى أنَّ جهود الرقابة على المباني نتج عنها رصد 767 موقعًا مخالفًا وتأمين أغطية لـ111 خزانًا وجرى تطبيق الأنظمة وإيقاع الغرامات على المخالفين.

وأكّد أنَّ البلدية تمكَّنت من معالجة 1673 بلاغًا من إجمالي 1737 بلاغًا تلقَّاها الفرع خلال الأشهر الستة الماضية، موضحًا أنّه تُجرى متابعة الملاحظات المتبقية واستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

يُشار إلى أنَّ نطاق بلدية المطار الفرعية يغطي مساحة إجمالية تتجاوز 27 مليون متر مربع (27 ألف كيلو متر مربع)، ويضم أربعة أحياء رئيسة تشمل (النزهة والربوة والبوادي والفيصلية)، ويتبعها 17 حيًا فرعيًّا، فيما يحتضن النطاق نحو 35 ألف نشاط تجاري.

وتقدّمت أمانة المحافظة، بالشكر لسكان وزوار جدة على تعاونهم وإسهامهم في تحسين الخدمات من خلال تبليغهم عن المخالفات البلدية عبر القنوات الرسمية وهي مركز الطوارئ والبلاغات بلدي 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.