الأرصاد تعلن «طقس الربيع».. وتحذّر من حالات مناخية متطرفة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرها الفصلي للحالة المناخية السائدة والمتوقعة على المملكة خلال فصل الربيع (مارس، وأبريل، ومايو)، المتضمِّن لمحة مناخية تاريخية وتوقعات مناخية.

وقالت الهيئة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء: إنّ معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى ستسجل ارتفاعًا تدريجيًّا على معظم أجزاء المملكة خلال شهر مارس وحتى أبريل المقبل، بينما تُسجِّل أعلى ارتفاع لها خلال شهر مايو المقبل في أغلب المناطق الداخلية والشرقية. موضحةً أنّ شهر مايو يتسم بالملامح المناخية لفصل الصيف بالنسبة لمعدلات درجات الحرارة العظمى نتيجة موقع المملكة الجغرافي.

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وأضافت أنَّ معدل هطول الأمطار سيرتفع إلى أعلى قيمة له في المملكة على منطقة عسير، تليها منطقة مكة المكرمة (المرتفعات منها) ثم مناطق وسط المملكة.

وتوقعت الهيئة، وفقًا لتحليل مخرجات التوقعات الفصلية لربيع هذا العام، أن تهطل الأمطار بمعدل طبيعي على بعض مناطق المملكة، وأنّ الفرصة مهيأةً لتكون أعلى من المعدل على بعض الأجزاء من (شمال شرق، وسط، وغرب، وجنوب غرب المملكة) خلال شهري أبريل ومايو، مشيرةً إلى احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة.

وبيَّنت هيئة الأرصاد أنَّ هناك مؤشرات لاحتمالية وجود بعض الحالات المناخية المتطرفة قد تهطل معها أمطار غزيرة، لافتةً إلى أنّ هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، بينما يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي تبثّ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.pme.gov.sa).