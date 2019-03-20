«عاجل» تعتذر لـ«الجزيرة تكافل تعاوني» بعد خبر السوق المالية

إنفاذًا لقرار اللجنة الابتدائية الثالثة للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر رقم 35 لسنة 1440هـ، وإحقاقًا للحق، تعتذر صحيفة «عاجل» الإلكترونية إلى شركة «الجزيرة تكافل تعاوني» عن قيامنا بنشر خبر غير صحيح بتاريخ 28/5/2018 بعنوان «بالأسماء السوق المالية تحيل 18 شركة للنيابة العامة». وتقر الصحيفة أن جميع ما ذُكر في الخبر المذكور حول مخالفة الشركة لنظام سوق المال ولائحة سوق المال غير صحيح بتاتًا؛ حيث تبيَّن لنا أن شركة «الجزيرة تكافل تعاوني» نفسها كانت ضحية لمخالفات بعض المستثمرين ولم تقم الشركة بارتكاب أي مخالفات من أي نوع ولم تحل الشركة إلى النيابة العامة كما ذكر الخبر غير الصحيح؛ ولذلك وجب الاعتذار لشركة الجزيرة تكافل عن هذا الخطأ.

كما تعتذر صحيفة «عاجل» الالكترونية لقرائها الكرام وترجو من جميع وسائل الإعلام التي نشرت الخبر نقلًا عنها نشر الاعتذار والتوضيح السابق. وستقوم الصحيفة بالتحقيق في كيفية نشر هذا الخبر غير الصحيح.