السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يطلق فعاليات أسبوع البيئة



حفر الباطن 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

أطلق صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم فعاليات "أسبوع البيئة" الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنوان "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا", ويتضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة.

وأوضح مدير مكتب فرع البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن مروعي بن إبراهيم الخرمي أن هذه الفعالية تأتي انطلاقا من حرص القيادة - أيدها الله - في العمل على رفاهية المواطن والمقيم وسلامتهما وراحتهما، حيث أصدرت منذ وقت مبكر العديد من الأنظمة والتشريعات التي تُعنى بالبيئة والغطاء النباتي والحياة الفطرية، عاداً البيئة جوهر الأرض كونها الوسط والمحيط الذي يعيش فيه الإنسان بمختلف مكوناته مما يجعلنا أمام تحدٍ كبير في كيفية الحفاظ على هذا الوسط من التدهور والتلوث والتصحر، وعدم الإفراط في استعمال الموارد الطبيعية بصورة سلبية.

ونوه الخرمي بتوجيهات معالي وزير البيئة والمياه والزراعة في التوسع لزيادة الرقعة الخضراء تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مؤكداً أن المحافظة مقبلة على عدد من المشاريع التي سيكون لها الأثر الإيجابي للمحافظة منها إنشاء مركز إكثار البذور والنباتات الرعوية، وإنشاء مركز البادية الحضاري، ومركز أبحاث المراعي ، وبنك حفظ البذور والأصول النباتية ، وإنشاء عدة مشاتل، وإنشاء عدد من المسيّجات.

وشاركت صحة حفر الباطن في فعاليات أسبوع البيئة من خلال إقامة معرض توعوي يتضمن ركناً للتوعية بصحة البيئة الذي يقدم فحص لمياه الشرب أو مياه الآبار عن طريق أخذ العينات وفحصها في المختبر، كما تم توفير جهاز لفحص جودة الأغذية ومدى صلاحيتها للمستهلك الذي يستخدم في الجولات التفتيشية على المطاعم ومحلات بيع الحلويات ومراكز بيع المواد الغذائية.

كما شاركت صحة حفر الباطن في الفعليات من خلال إقامة معرض توعوي يضم ركن خاص بالعيون يقدم التوعية والنصائح اللازمة لحماية العين من الملوثات البيئية، إضافة لقسم البصريات الذي يقدم التوعية الصحية بالطرق الصحيحة لحماية العين والمحافظة على البصر من الأجهزة الإلكترونية إضافة لفحص عدسة العين وأخذ مقياس النظر وقياس الانحراف في العين.

فيما أسهمت إدارة التعليم في حفر الباطن بمعرض أسبوع البيئة الأول لعام 1440 الذي افتتحه سمو محافظ حفر الباطن واشتمل على رسومات بيئية وصور لتنفيذ برنامج المحافظة على المتنزهات البرية ونماذج من تنفيذ برنامج المشروع الوطني الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها والحيوانات المحنطة بالإضافة إلى المعرض البيئي التفاعلي للنادي العلمي من خلال استخدام الواقع المعزز وذلك بعدم استخدام الورق حفاظاً على البيئة والاستعاضة عن الورق باستخدام التقنية الحديثة عن طريق أخذ المادة العلمية بالهاتف الجوال عبر الباركود .

يشار إلى أن هذه الحملة تأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في تخصيص أسبوع خاص بالبيئة في كل عام، وتتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إقامته وتنفيذه ودعوة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية للمشاركة في نشاطاته، وذلك في أول أسبوع من فصل الربيع من كل عام.

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19:37ت م

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