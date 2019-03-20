السعودية اليوم / محافظ حقل يلتقي مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك



تبوك 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

التقى محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي بمكتبه بالمحافظة مؤخراً ، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك العميد حمد بن محمد العماري.

ونوه محافظ حقل خلال اللقاء، بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة الخطيرة وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها, وذلك في ظل الدعم الكبير

الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - للقضاء عليها والحد من انتشارها, مشيداً بالجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في مدن ومراكز وقرى حقل للقضاء على هذه السموم التي تستهدف شبابنا في دينهم ومالهم وأنفسهم ، حاثاً بمضاعفة الجهود وبذل المزيد من العطاء ، وتضافر الجهود مع مختلف القطاعات لحماية شباب الوطن من هذه الآفة.

// انتهى //

18:31ت م

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